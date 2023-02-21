Дети из 19 военного городка поддерживают участников спецоперации вместе со своими родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге восьмилетняя Валерия ученица 2 «Б» класса 106 школы отправила посылку с помощью солдатам на СВО. Девочка послужила мотиватором для своих друзей, которые также собрали посылки с поздравлениями и поддержкой на фронт. Об этом URA.RU рассказала мать юной помощницы.

«Мы с родителями часто поддерживаем наших солдат. Я отправила посылку солдату Саше и рассказала об этом друзьям. Теперь они совместно со своими родителями помогают нам собирать посылки на праздник. Я надеюсь, что благодаря такой поддержке военнослужащим станет весело на душе», — поделилась Валерия с корреспондентом агентства.

По словам матери девочки Юлии Миромановой, желание дочери помогать появилось не просто так, скорее это закономерный результат воспитания во всем ее окружении. «Во-первых, мы живем в 19 военном городке, где чтят традиции и существует преемственность поколений. Во-вторых, мы в своей семье пытаемся показать, что делать хорошие дела — это очень просто. Мы должны научить детей своим примером делать добрые поступки», — отметила она.

Ранее агентство сообщало, что военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района. Мужчины поблагодарили их за письма и поддержку.

Восьмилетняя Валерия послужила примером для свои друзей, отправляя помощь участникам СВО Фото: Юлия Мироманова