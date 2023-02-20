20 февраля 2023

В ХМАО мать пятерых детей оставили без пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мама с ребенком, зима, женщина с коляской, детская коляска, мама и ребенок
Женщине назначили пособие только после обращения прокуратуры в суд Фото:

Агентство социального благополучия населения отказало матери пятерых детей из Белоярского (ХМАО) в социальном пособии. Женщина обращалась в учреждение, чтобы получить ежемесячную выплату в связи с рождением младшего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре района.

«Многодетная мать обратилась в Агентство социального благополучия населения с заявлением о получении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением пятого ребенка. Однако в назначении социальной выплаты ей было отказано, поскольку не имелось подтверждения факта совместного проживания ребенка с матерью», — говорится на сайте прокуратуры.

Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить права женщины. В итоге матери назначили ежемесячную выплату с момента ее первого обращения. «В соответствии с региональным законодательством, семьям в случае рождения третьего и последующих детей полагается ежемесячная денежная выплата из бюджета. Выплата предназначена для граждан, проживающих в автономном округе более 10 лет», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа повысили социальные пособия, выплачиваемые из федерального бюджета. Среди прочего увеличились единовременные выплаты при рождении детей, а также материнский капитал.

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Агентство социального благополучия населения отказало матери пятерых детей из Белоярского (ХМАО) в социальном пособии. Женщина обращалась в учреждение, чтобы получить ежемесячную выплату в связи с рождением младшего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре района. «Многодетная мать обратилась в Агентство социального благополучия населения с заявлением о получении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением пятого ребенка. Однако в назначении социальной выплаты ей было отказано, поскольку не имелось подтверждения факта совместного проживания ребенка с матерью», — говорится на сайте прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить права женщины. В итоге матери назначили ежемесячную выплату с момента ее первого обращения. «В соответствии с региональным законодательством, семьям в случае рождения третьего и последующих детей полагается ежемесячная денежная выплата из бюджета. Выплата предназначена для граждан, проживающих в автономном округе более 10 лет», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа повысили социальные пособия, выплачиваемые из федерального бюджета. Среди прочего увеличились единовременные выплаты при рождении детей, а также материнский капитал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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