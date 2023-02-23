Основатель Народной милиции ЛНР обозначил главное российское «оружие будущего»

Основатель Народной милиции ЛНР: «оружием будущего» в РФ будет пехота

23 февраля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Беспилотники могут стать «оружием будущего» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основным российским «оружием будущего» являются беспилотники и ракеты, а в ближайшее время им станет пехота. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев. «Если же говорить о ближайшем будущем — это пехотинцы, которые будут топтать пешком по земле с нашими танками, такими как „Прорыв“ или более мощными танками. Единственное, что сегодня выигрывает на поле боя — пехотинцы Саша, Ваня и Дима. Пока они не зайдут в населенный пункт, он не будет взят», — сказал Киселев в интервью URA.RU. По его словам, будущее за беспилотниками и ракетами. Например, комплекс «Авангард» является уникальным вооружением, которой досталось большим трудом, как и другие высокотехнологичные разработки, отметил Киселев. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении и дальше оснащать войска боевой техникой, в том числе средствами разведки, беспилотниками и артиллерийскими комплексами. Российская армия может победить на Украине, если решит проблемы с логистикой, считает американский эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. По его мнению, к таким проблемам относится неспособность координировать пехоту, артиллерию, бронетехнику и авиацию. Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Украина обречена на поражение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основным российским «оружием будущего» являются беспилотники и ракеты, а в ближайшее время им станет пехота. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев. «Если же говорить о ближайшем будущем — это пехотинцы, которые будут топтать пешком по земле с нашими танками, такими как „Прорыв“ или более мощными танками. Единственное, что сегодня выигрывает на поле боя — пехотинцы Саша, Ваня и Дима. Пока они не зайдут в населенный пункт, он не будет взят», — сказал Киселев в интервью URA.RU. По его словам, будущее за беспилотниками и ракетами. Например, комплекс «Авангард» является уникальным вооружением, которой досталось большим трудом, как и другие высокотехнологичные разработки, отметил Киселев. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении и дальше оснащать войска боевой техникой, в том числе средствами разведки, беспилотниками и артиллерийскими комплексами. Российская армия может победить на Украине, если решит проблемы с логистикой, считает американский эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. По его мнению, к таким проблемам относится неспособность координировать пехоту, артиллерию, бронетехнику и авиацию. Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Украина обречена на поражение.