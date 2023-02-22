Сотрудницы вручили водителям памятные подарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района (ЯНАО) Ольга Макаренко и Софья Ивлиева на дорогах Тарко-Сале поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сегодня на дорогах Тарко-Сале сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Майор полиции Макаренко Ольга и лейтенант полиции Ивлиева Софья вручили защитникам презенты», — говорится в сообщении. Мужчинам вручили открытки, противоскользящие коврики, автомобильные салфетки и ароматизаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил и выразил гордость тем, кто прямо сейчас защищает интересы Родины.