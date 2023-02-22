22 февраля 2023
21 февраля 2023

В ЯНАО сотрудницы ГАИ поздравили мужчин на дорогах. Видео

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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
Сотрудницы вручили водителям памятные подарки Фото:

Сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района (ЯНАО) Ольга Макаренко и Софья Ивлиева на дорогах Тарко-Сале поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сегодня на дорогах Тарко-Сале сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Майор полиции Макаренко Ольга и лейтенант полиции Ивлиева Софья вручили защитникам презенты», — говорится в сообщении. Мужчинам вручили открытки, противоскользящие коврики, автомобильные салфетки и ароматизаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил и выразил гордость тем, кто прямо сейчас защищает интересы Родины.

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Сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района (ЯНАО) Ольга Макаренко и Софья Ивлиева на дорогах Тарко-Сале поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня на дорогах Тарко-Сале сотрудницы Госавтоинспекции Пуровского района поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Майор полиции Макаренко Ольга и лейтенант полиции Ивлиева Софья вручили защитникам презенты», — говорится в сообщении. Мужчинам вручили открытки, противоскользящие коврики, автомобильные салфетки и ароматизаторы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил и выразил гордость тем, кто прямо сейчас защищает интересы Родины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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