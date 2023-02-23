Жители ХМАО раскупили самые дешевые билеты на концерт стендап-комика

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) раскупили самые дешевые билеты на концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой, который состоится 12 марта в КДЦ «Октябрь». Стоимость билетов — от 2000 до 3500 рублей. На официальном сайте Складчиковой и в сервисе «Яндекс Афиша» за самую низкую цену можно приобрести только одно место в партере в 17 ряду.
«Вика покорила зрителей своей простотой и искренностью. Она рассказывает про самую что ни на есть настоящую жизнь без пафоса и хайпа», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте резидента.
Начало концерта в 19 часов. На момент публикации новости доступными для покупки остались 104 места из 444.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске выступит комик Нурлан Сабуров — звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?». Выступления пройдут в апреле и мае.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.