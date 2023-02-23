23 февраля 2023
22 февраля 2023

Власти Нижневартовска пригласят тревел-блогеров на свой мегапроект

На форуме в экопарке Нижневартовска выступят тревел-блогеры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, снегоходы, туризм пермский край, поиск пропавших людей
Блогеры выступят в качестве спикеров на форуме по экотуризму Фото:

Власти Нижневартовска планируют пригласить в экопарк «Ягом» тревел-блогеров. Летом на площадке состоится форум по теме экотуризма, на котором они выступят в качестве спикеров. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии и природопользования.

«Окружной форум на тему внутреннего экологического туризма должен состояться 26 июня. Он уже внесен в проект плана окружных мероприятий. Сейчас строим [в экопарке] зону для проведения форума и для других дальнейших общественных мероприятий. Планируем пригласить [на форум] не менее трех блогеров в качестве спикеров, которые занимаются непосредственно туризмом», — рассказал журналисту агентства начальник городского управления экологии и природопользования Олег Попенко. Имена блогеров пока неизвестны, организаторы еще ведут с ними переговоры.

Сам экопарк расположен в городских лесах. Объект создают за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Например, недавно проект получил грант на сумму более двух миллионов рублей. «Исходя из общей практики гранты меценатов, реализуемые в партнерстве с органами местного самоуправления, общественными организациями и местными сообществами — это один из крайне эффективных инструментов для развития ключевых сфер городской жизни, включая, конечно, и благоустройство. Поэтому я вижу в подобном партнерстве только плюсы. Это минимум бюрократии, серьезный отбор подрядчиков, точное выполнение графика финансирования и необходимый контроль. То есть, подходы, характерные для современного бизнеса», — комментирует журналисту агентства эксперт в сфере строительства и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что, а лесу рядом с Нижневартовском откроют фудкорт. Он также расположится в экопарке «Ягом». Его площадь составит 200 квадратных метров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Власти Нижневартовска планируют пригласить в экопарк «Ягом» тревел-блогеров. Летом на площадке состоится форум по теме экотуризма, на котором они выступят в качестве спикеров. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии и природопользования. «Окружной форум на тему внутреннего экологического туризма должен состояться 26 июня. Он уже внесен в проект плана окружных мероприятий. Сейчас строим [в экопарке] зону для проведения форума и для других дальнейших общественных мероприятий. Планируем пригласить [на форум] не менее трех блогеров в качестве спикеров, которые занимаются непосредственно туризмом», — рассказал журналисту агентства начальник городского управления экологии и природопользования Олег Попенко. Имена блогеров пока неизвестны, организаторы еще ведут с ними переговоры. Сам экопарк расположен в городских лесах. Объект создают за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Например, недавно проект получил грант на сумму более двух миллионов рублей. «Исходя из общей практики гранты меценатов, реализуемые в партнерстве с органами местного самоуправления, общественными организациями и местными сообществами — это один из крайне эффективных инструментов для развития ключевых сфер городской жизни, включая, конечно, и благоустройство. Поэтому я вижу в подобном партнерстве только плюсы. Это минимум бюрократии, серьезный отбор подрядчиков, точное выполнение графика финансирования и необходимый контроль. То есть, подходы, характерные для современного бизнеса», — комментирует журналисту агентства эксперт в сфере строительства и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что, а лесу рядом с Нижневартовском откроют фудкорт. Он также расположится в экопарке «Ягом». Его площадь составит 200 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...