Власти Нижневартовска пригласят тревел-блогеров на свой мегапроект

Власти Нижневартовска планируют пригласить в экопарк «Ягом» тревел-блогеров. Летом на площадке состоится форум по теме экотуризма, на котором они выступят в качестве спикеров. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии и природопользования.
«Окружной форум на тему внутреннего экологического туризма должен состояться 26 июня. Он уже внесен в проект плана окружных мероприятий. Сейчас строим [в экопарке] зону для проведения форума и для других дальнейших общественных мероприятий. Планируем пригласить [на форум] не менее трех блогеров в качестве спикеров, которые занимаются непосредственно туризмом», — рассказал журналисту агентства начальник городского управления экологии и природопользования Олег Попенко. Имена блогеров пока неизвестны, организаторы еще ведут с ними переговоры.
Сам экопарк расположен в городских лесах. Объект создают за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Например, недавно проект получил грант на сумму более двух миллионов рублей. «Исходя из общей практики гранты меценатов, реализуемые в партнерстве с органами местного самоуправления, общественными организациями и местными сообществами — это один из крайне эффективных инструментов для развития ключевых сфер городской жизни, включая, конечно, и благоустройство. Поэтому я вижу в подобном партнерстве только плюсы. Это минимум бюрократии, серьезный отбор подрядчиков, точное выполнение графика финансирования и необходимый контроль. То есть, подходы, характерные для современного бизнеса», — комментирует журналисту агентства эксперт в сфере строительства и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.
Ранее URA.RU рассказывало, что, а лесу рядом с Нижневартовском откроют фудкорт. Он также расположится в экопарке «Ягом». Его площадь составит 200 квадратных метров.
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