24 февраля 2023
23 февраля 2023

Глава Березников рассказал о «городской боли». Фото

Мэр Березников из-за вандалов намерен изменить бюджет города
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Стекла остановочных павильонов в Березниках бьют постоянно Фото:

Глава Березников Пермского края Алексей Казаченко попросил горожан не ломать остановки общественного транспорта. Сейчас их состояние он назвал городской болью. По словам мэра, чтобы восстановить их, придется менять бюджет.

«Обратил внимание на состояние остановок. „Городская боль“… Конечно, придется тратить бюджетные средства на восстановление. Но станка печатного нет. Значит, будем снимать финансирование с других статей расходов», — написал Казаченко в Telegram и опубликовал фото остановочных комплексов.

Ранее URA.RU рассказывало, что еще в августе 2022 года в Березниках мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Таким образом власти хотели справиться с вандалами, которые портили обновленные остановочные павильоны.

Остановочные павильоны в Березниках

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Глава Березников Пермского края Алексей Казаченко попросил горожан не ломать остановки общественного транспорта. Сейчас их состояние он назвал городской болью. По словам мэра, чтобы восстановить их, придется менять бюджет. «Обратил внимание на состояние остановок. „Городская боль“… Конечно, придется тратить бюджетные средства на восстановление. Но станка печатного нет. Значит, будем снимать финансирование с других статей расходов», — написал Казаченко в Telegram и опубликовал фото остановочных комплексов. Ранее URA.RU рассказывало, что еще в августе 2022 года в Березниках мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Таким образом власти хотели справиться с вандалами, которые портили обновленные остановочные павильоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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