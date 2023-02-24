Мэр Березников из-за вандалов намерен изменить бюджет города

Стекла остановочных павильонов в Березниках бьют постоянно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Березников Пермского края Алексей Казаченко попросил горожан не ломать остановки общественного транспорта. Сейчас их состояние он назвал городской болью. По словам мэра, чтобы восстановить их, придется менять бюджет.

«Обратил внимание на состояние остановок. „Городская боль“… Конечно, придется тратить бюджетные средства на восстановление. Но станка печатного нет. Значит, будем снимать финансирование с других статей расходов», — написал Казаченко в Telegram и опубликовал фото остановочных комплексов.

Ранее URA.RU рассказывало, что еще в августе 2022 года в Березниках мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Таким образом власти хотели справиться с вандалами, которые портили обновленные остановочные павильоны.