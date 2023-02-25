В центре Перми открыли кафе с бильярдом

В пермском кафе можно поиграть в бильярд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На улице Ленина, 66 в Перми открыли новое кафе, где можно поиграть в бильярд. У заведения пока нет собственного сайта.

«В одном из зданий комплекса НИИУМС в Перми открылось кафе-бильярдная. На доме размещена вывеска нового заведения», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, ООО «Кафе и бильярд» учредил предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, Рафис Гарифуллин в июле 2022 года. Возглавляет кафе Алексей Байдин.

URA.RU писало ранее, что в прикамской столице появился новый вид фастфуда. Заведение специализируется на южнокорейской кухне. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города — на Попова, 57.