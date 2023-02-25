25 февраля 2023
24 февраля 2023

В центре Перми открыли кафе с бильярдом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чемпионата мира по русскому бильярду. Ханты-Мансийск, шары, бильярд
В пермском кафе можно поиграть в бильярд Фото:

На улице Ленина, 66 в Перми открыли новое кафе, где можно поиграть в бильярд. У заведения пока нет собственного сайта.

«В одном из зданий комплекса НИИУМС в Перми открылось кафе-бильярдная. На доме размещена вывеска нового заведения», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, ООО «Кафе и бильярд» учредил предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, Рафис Гарифуллин в июле 2022 года. Возглавляет кафе Алексей Байдин.

URA.RU писало ранее, что в прикамской столице появился новый вид фастфуда. Заведение специализируется на южнокорейской кухне. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города — на Попова, 57.

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На улице Ленина, 66 в Перми открыли новое кафе, где можно поиграть в бильярд. У заведения пока нет собственного сайта. «В одном из зданий комплекса НИИУМС в Перми открылось кафе-бильярдная. На доме размещена вывеска нового заведения», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, ООО «Кафе и бильярд» учредил предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, Рафис Гарифуллин в июле 2022 года. Возглавляет кафе Алексей Байдин. URA.RU писало ранее, что в прикамской столице появился новый вид фастфуда. Заведение специализируется на южнокорейской кухне. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города — на Попова, 57.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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