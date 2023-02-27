27 февраля 2023

Экс-замминистра спорта Свердловской области возглавил титановую столицу

Главой Верхней Салды назначен Александр Маслов
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Заседание рабочей группы по созданию депутатской вертикали с Павлом Крашенинниковым. Екатеринбург, маслов александр
Кандидатуру Маслова ранее одобрила градообразующая корпорация «ВСМПО-Ависма» Фото:

Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов вступит в должность мэра Верхней Салды с 1 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Еще сегодня главой является Игорь Борисович Сальников, а с завтрашнего дня исполняющим обязанности главы Верхней Салды станет Александр Викторович Маслов», — заявили в администрации города. Он сменит на посту Игоря Сальникова, который накануне подал в отставку.

Ранее URA.RU сообщало, что заявление об отставке Сальникова планируют рассмотреть на утреннем заседании местной думы 28 февраля. Как утверждают источники агентства, политик планирует уехать в Пермь, чтобы возглавить там Мотовилихинский район. Кандидатура Маслова ранее была одобрена резиденцией губернатора Евгения Куйвашева и градообразующей корпорацией «ВСМПО-Ависма».

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Экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов вступит в должность мэра Верхней Салды с 1 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Еще сегодня главой является Игорь Борисович Сальников, а с завтрашнего дня исполняющим обязанности главы Верхней Салды станет Александр Викторович Маслов», — заявили в администрации города. Он сменит на посту Игоря Сальникова, который накануне подал в отставку. Ранее URA.RU сообщало, что заявление об отставке Сальникова планируют рассмотреть на утреннем заседании местной думы 28 февраля. Как утверждают источники агентства, политик планирует уехать в Пермь, чтобы возглавить там Мотовилихинский район. Кандидатура Маслова ранее была одобрена резиденцией губернатора Евгения Куйвашева и градообразующей корпорацией «ВСМПО-Ависма».
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