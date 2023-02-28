В областном Роспотребнадзоре постоянно контролируют качество воды Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области стремится успокоить жителей региона, которые уверены, что украинцы готовят биологическую диверсию. Ранее в социальных сетях разошлась информация о том, что в воде содержится холера, сообщают представители ведомства в официальном telegram-канале.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы обнаружении в источниках воды холерных вибрионов не соответствует действительности. Управлением Роспотребнадзора ведется усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения», — завили в областном Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркнули, что они постоянно берут пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. «Благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы в России уже долгое время не было случаев холеры. Ранее эпидемические проявления этой инфекции характеризовались единичными заносами из стран, неблагополучных по холере, без последующего распространения возбудителя инфекции», — успокоили свердловчан в Роспотребнадзоре и обратили внимание, что в 2019—2023 годах таких случаев не было зафиксировано.