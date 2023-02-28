В ИК-19 в Тавде прислали мобильные телефоны в куске протухшего мяса

Кусок мяса, где спрятали пять телефонов был протухшим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ИК-19 в Тавде (Свердловская область) осужденным прислали сотовые телефоны в куске протухшего мяса. Об этом URA.RU рассказали в администрации исправительного учреждения.

«Сегодня, при отработке оперативной информации, при досмотре посылки от гражданки, проживающей в Екатеринбурге, в куске мясе были обнаружены 5 сотовых телефонов. Продукт для гражданина, осужденного на 16 лет, поступил уже в протухшем виде», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Мясо, которое не подлежит к отправке посылкой было утилизировано. По факту нарушения проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало об изъятии в колонии строгого режима №52 в Камышлове (Свердловская область) 50 пачек сигарет. Изъятая продукция не имела акцизных марок.