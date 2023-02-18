18 февраля 2023

Свердловским заключенным за сутки прислали десятки запрещенных пачек сигарет

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Сотрудники колонии изъяли сигареты без акцизных марок Фото:

Заключенным исправительной колонии строгого режима №52 в Камышлове (Свердловская область) за сутки прислали 50 пачек сигарет без акцизных марок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В посылке были обнаружены и изъяты 10 пачек сигарет без акцизных марок. В этот же день при досмотре другой посылки обнаружены и изъяты еще 40 пачек сигарет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники колонии изъяли запрещенные предметы 18 февраля. Силовикам уже удалось установить личности отправителей посылок.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенному, отбывающему наказание в ИК №53 в Верхотурье, пытались передать наркотики в пакете с черносливом. Сотрудники колонии предотвратили нарушения и передали информацию для дальнейшего разбирательства в полицию.

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Заключенным исправительной колонии строгого режима №52 в Камышлове (Свердловская область) за сутки прислали 50 пачек сигарет без акцизных марок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В посылке были обнаружены и изъяты 10 пачек сигарет без акцизных марок. В этот же день при досмотре другой посылки обнаружены и изъяты еще 40 пачек сигарет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники колонии изъяли запрещенные предметы 18 февраля. Силовикам уже удалось установить личности отправителей посылок. Ранее URA.RU сообщало, что заключенному, отбывающему наказание в ИК №53 в Верхотурье, пытались передать наркотики в пакете с черносливом. Сотрудники колонии предотвратили нарушения и передали информацию для дальнейшего разбирательства в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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