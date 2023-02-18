Свердловским заключенным за сутки прислали десятки запрещенных пачек сигарет

Сотрудники колонии изъяли сигареты без акцизных марок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенным исправительной колонии строгого режима №52 в Камышлове (Свердловская область) за сутки прислали 50 пачек сигарет без акцизных марок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В посылке были обнаружены и изъяты 10 пачек сигарет без акцизных марок. В этот же день при досмотре другой посылки обнаружены и изъяты еще 40 пачек сигарет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники колонии изъяли запрещенные предметы 18 февраля. Силовикам уже удалось установить личности отправителей посылок.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенному, отбывающему наказание в ИК №53 в Верхотурье, пытались передать наркотики в пакете с черносливом. Сотрудники колонии предотвратили нарушения и передали информацию для дальнейшего разбирательства в полицию.