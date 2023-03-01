Полпред Якушев поблагодарил свердловчан за помощь фронту

Владимир Якушев считает помощь свердловчан для фронта крайне важной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев поблагодарил волонтерские и общественные отряды за оказываемую поддержку участникам спецоперации и их семьям. С видеообращением он выступил во время Уральского просветительского форума «Защитники Отечества» в Уральском государственном педагогическом университете.

«Хочу сердечно поблагодарить всех, кто делает эту работу не жалея времени, она действительно приносит результат. Добровольцы чинят автомобили и отправляют в зону боевых действий, также отправляют продукты питания. Это делается от чистого сердца, без нажима и подсказок, просто потому, что люди не могут иначе. От всей души благодарю вас за неравнодушие и готовность быть вместе со страной, трудиться во имя нашей общей победы», — сказал Владимир Якушев.

По его словам, солдаты с передовой каждый день ощущают поддержку миллионов россиян. «Никто и ничто не заберет у нас право гордиться своей родиной. Наша страна обязана отстаивать свои права и бороться с нацизмом», — отметил полпред.

Владимир Якушев уже вылетал в зону СВО. В командировке он встретился с мобилизованными свердловчанами и челябинцами.