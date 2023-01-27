Полпред Якушев вылетел в зону СВО. Фото

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Встреча Владимира Якушева с Героями России. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев посетил ЛНР с рабочим визитом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев вылетел с рабочим визитом в Луганскую народную республику (ЛНР). В командировке полпред встретился с мобилизованными свердловчанами и челябинцами, которые принимают участие в спецоперации на Украине, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Владимир Якушев встретился с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне спецоперации. Провел встречу с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Обсудили реализацию проектов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодоном», — рассказали в полпредстве.

Якушев вместе с Козенко осмотрел здания в Краснодоне, которые восстанавливают тюменские строители. Это, в частности, городская больница с детским отделением, бассейн ДЮСШ-1 и гостиница «Сибирь». По оценке полпреда, все работы ведутся в соответствии с поставленными задачами.

Днем ранее, 25 января, полпред Якушев открыл второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», который проводится в Ростове-на-Дону. Состязание направлено на поиск управленцев, которые будут участвовать в восстановлении ДНР. На церемонии открытия Якушев встретился с главой народной республики Денисом Пушилиным.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев вылетел с рабочим визитом в Луганскую народную республику (ЛНР). В командировке полпред встретился с мобилизованными свердловчанами и челябинцами, которые принимают участие в спецоперации на Украине, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Владимир Якушев встретился с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне спецоперации. Провел встречу с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Обсудили реализацию проектов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодоном», — рассказали в полпредстве. Якушев вместе с Козенко осмотрел здания в Краснодоне, которые восстанавливают тюменские строители. Это, в частности, городская больница с детским отделением, бассейн ДЮСШ-1 и гостиница «Сибирь». По оценке полпреда, все работы ведутся в соответствии с поставленными задачами. Днем ранее, 25 января, полпред Якушев открыл второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», который проводится в Ростове-на-Дону. Состязание направлено на поиск управленцев, которые будут участвовать в восстановлении ДНР. На церемонии открытия Якушев встретился с главой народной республики Денисом Пушилиным.
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