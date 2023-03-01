Снегопады перекрыли движение на трассе М-5 в Челябинской области

Из-за снегопадов в Челябинской области ввели временное ограничение движения на трассе М-5 от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения снимут ориентировочно утром 2 марта.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения. Ориентировочное время снятия ограничения 8:00 часов 2 марта», — отметили в ведомстве.
Ограничение ввели из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости. Трафик ограничили для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта.
Трудности в движении также отмечаются на М-5 в семи километрах от границы Челябинской области в сторону Башкортостана. В главном управлении ГИБДД призвали водителей воздержаться от дальних поездок.
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