Снегопады перекрыли движение на трассе М-5 в Челябинской области

Ориентировочно движение ограничили до утра 2 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за снегопадов в Челябинской области ввели временное ограничение движения на трассе М-5 от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения снимут ориентировочно утром 2 марта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения. Ориентировочное время снятия ограничения 8:00 часов 2 марта», — отметили в ведомстве.

Ограничение ввели из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости. Трафик ограничили для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта.

Трудности в движении также отмечаются на М-5 в семи километрах от границы Челябинской области в сторону Башкортостана. В главном управлении ГИБДД призвали водителей воздержаться от дальних поездок.