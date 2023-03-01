Снегопады перекрыли движение на трассе М-5 в Челябинской области

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Дальнобойщики на М10. Москва, проверка на дороге, фуры, дпс
Ориентировочно движение ограничили до утра 2 марта Фото:

Из-за снегопадов в Челябинской области ввели временное ограничение движения на трассе М-5 от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения снимут ориентировочно утром 2 марта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения. Ориентировочное время снятия ограничения 8:00 часов 2 марта», — отметили в ведомстве.

Ограничение ввели из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости. Трафик ограничили для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта.

Трудности в движении также отмечаются на М-5 в семи километрах от границы Челябинской области в сторону Башкортостана. В главном управлении ГИБДД призвали водителей воздержаться от дальних поездок.

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Из-за снегопадов в Челябинской области ввели временное ограничение движения на трассе М-5 от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения снимут ориентировочно утром 2 марта. «В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения. Ориентировочное время снятия ограничения 8:00 часов 2 марта», — отметили в ведомстве. Ограничение ввели из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости. Трафик ограничили для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта. Трудности в движении также отмечаются на М-5 в семи километрах от границы Челябинской области в сторону Башкортостана. В главном управлении ГИБДД призвали водителей воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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