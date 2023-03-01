На дороге из Челябинской области в Башкортостан остановлено движение

Движение остановилось из-за ДТП на М-5 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В семи километрах от границы с Челябинской областью в Башкортостане затруднено движение из-за нескольких ДТП. Как передает пресс-служба главного управления ГИБДД по региону, водителей попросили воздержаться от поездок.

«На 1541 км автодороги М-5 Урал „Москва—Челябинск“ на территории Башкортостана в семи км от границы с Челябинской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция просит водителей большегрузов отказаться от поездок в данном направлении», — сообщили в ГИБДД.

Затруднения в движении произошли в то время, когда специалисты ликвидировали последствия ДТП. Если водители фур находятся в пути, на ночь их попросили оставаться на специализированных стоянках. Тем, кто перемещается на легковом транспорте, предложили искать пути объезда.

О сложной обстановке на дороге сообщалось уже в полдень 1 марта. Очевидцы в соцсетях сообщали о том, что ДТП произошло после населенного пункта Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск.