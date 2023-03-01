Шойгу подписал приказ об обеспечении добровольческих формирований всем необходимым

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Сергей Шойгу выпустил приказ о порядке обеспечения добровольческих формирований Фото:

Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил приказ о порядке обеспечения формирований добровольцев оружием, военной техникой и иными необходимыми вещами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой», — говорится в тексте документа. Также приказ разъясняет порядок предоставления добровольцам материально-технических средств и подразумевает оказание продовольственной, вещевой и медицинской помощи.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил приказ о порядке обеспечения формирований добровольцев оружием, военной техникой и иными необходимыми вещами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой», — говорится в тексте документа. Также приказ разъясняет порядок предоставления добровольцам материально-технических средств и подразумевает оказание продовольственной, вещевой и медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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