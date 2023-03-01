Шойгу подписал приказ об обеспечении добровольческих формирований всем необходимым

Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил приказ о порядке обеспечения формирований добровольцев оружием, военной техникой и иными необходимыми вещами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой», — говорится в тексте документа. Также приказ разъясняет порядок предоставления добровольцам материально-технических средств и подразумевает оказание продовольственной, вещевой и медицинской помощи.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил приказ о порядке обеспечения формирований добровольцев оружием, военной техникой и иными необходимыми вещами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой», — говорится в тексте документа. Также приказ разъясняет порядок предоставления добровольцам материально-технических средств и подразумевает оказание продовольственной, вещевой и медицинской помощи.