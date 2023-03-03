Силовики предупредили о фейках, которыми пугают челябинских школьников

Жителей просят критически относиться к подобным сообщениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в чатах мессенджеров распространяются сообщения о якобы случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, завернутых в деньги. Данная информация не соответствует действительности, сообщили URA.RU 3 марта в пресс-службе полицейского главка.

«Данная информация фэйк. Призываем жителей критически относиться к подобным сообщениям и проверять полученные из неофициальных источников сведения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Блогерам и представителям СМИ в полиции рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств. Публикация и тиражирование недостоверной информации вводит в заблуждение население.