Силовики предупредили о фейках, которыми пугают челябинских школьников

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Город. Курган, дети, школьники, мальчики, ученики, школьный рюкзак
Жителей просят критически относиться к подобным сообщениям Фото:

В Челябинской области в чатах мессенджеров распространяются сообщения о якобы случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, завернутых в деньги. Данная информация не соответствует действительности, сообщили URA.RU 3 марта в пресс-службе полицейского главка.

«Данная информация фэйк. Призываем жителей критически относиться к подобным сообщениям и проверять полученные из неофициальных источников сведения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Блогерам и представителям СМИ в полиции рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств. Публикация и тиражирование недостоверной информации вводит в заблуждение население.

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В Челябинской области в чатах мессенджеров распространяются сообщения о якобы случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, завернутых в деньги. Данная информация не соответствует действительности, сообщили URA.RU 3 марта в пресс-службе полицейского главка. «Данная информация фэйк. Призываем жителей критически относиться к подобным сообщениям и проверять полученные из неофициальных источников сведения», — отметили в пресс-службе ведомства. Блогерам и представителям СМИ в полиции рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств. Публикация и тиражирование недостоверной информации вводит в заблуждение население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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