04 марта 2025

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Канцеров оказался симулянтом

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Роман Канцеров упал и утратил контроль над шайбой. Фото архивное
Роман Канцеров упал и утратил контроль над шайбой. Фото архивное Фото:

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал игрока хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Романа Канцерова за симуляцию. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча „Металлург“ — „Лада“. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Металлурга“ Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте лиги.

Эпизод произошел 3 марта на последней минуте второго периода игры «Металлурга» против тольяттинской «Лады». Атаковавший ворота «Лады» Канцеров упал после контакта с игроком из Тольятти Михаилом Фисенко. За это судья выписал Фисенко двухминутное удаление.

После игры судебно-дисциплинарный комитет более внимательно просмотрел эпизод и пришел к выводу, что Канцеров симулировал. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Игру «Металлург» выиграл со счетом 2:1 по буллитам.

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал игрока хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Романа Канцерова за симуляцию. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. «Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча „Металлург“ — „Лада“. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Металлурга“ Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте лиги. Эпизод произошел 3 марта на последней минуте второго периода игры «Металлурга» против тольяттинской «Лады». Атаковавший ворота «Лады» Канцеров упал после контакта с игроком из Тольятти Михаилом Фисенко. За это судья выписал Фисенко двухминутное удаление. После игры судебно-дисциплинарный комитет более внимательно просмотрел эпизод и пришел к выводу, что Канцеров симулировал. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Игру «Металлург» выиграл со счетом 2:1 по буллитам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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