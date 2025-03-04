Нападающий магнитогорского «Металлурга» Канцеров оказался симулянтом

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал игрока хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Романа Канцерова за симуляцию. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча „Металлург“ — „Лада“. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Металлурга“ Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте лиги.
Эпизод произошел 3 марта на последней минуте второго периода игры «Металлурга» против тольяттинской «Лады». Атаковавший ворота «Лады» Канцеров упал после контакта с игроком из Тольятти Михаилом Фисенко. За это судья выписал Фисенко двухминутное удаление.
После игры судебно-дисциплинарный комитет более внимательно просмотрел эпизод и пришел к выводу, что Канцеров симулировал. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Игру «Металлург» выиграл со счетом 2:1 по буллитам.
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