Челябинскому инвалиду, потерявшему ноги на СВО, починили лестницу

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На лестнице выровняли ступени
На лестнице выровняли ступени Фото:

Инвалиду из Челябинска, который потерял ноги на СВО и передвигается на протезах, за неделю починили лестницу и установили поручни. Об этом URA.RU рассказал Владимир Пашков.

«Сначала установили перила, но неудачно, нижний край был сильно задран. В УК все переделали. Лестницу починили, новую лавочку поставили, ремонт крыльца начнут после потепления. Заказали знак парковки для инвалида», — уточнил челябинец. Он поблагодарил редакцию и управляющую компанию за положительный результат.

Как сообщили URA.RU в управляющей компании «Малахит», по обращению челябинца работа еще не закончена. С ним было установлено взаимодействие, все просьбы были учтены.

Челябинец потерял ноги на СВО и попросил УК отремонтировать крощащуюся лестницу, а также установить поручни, чтобы иметь возможность выходить из дома. Кроме того, у подъезда требовался ремонт крыльца и лавочки. В УК назвали сроки и приступили к работе.

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Инвалиду из Челябинска, который потерял ноги на СВО и передвигается на протезах, за неделю починили лестницу и установили поручни. Об этом URA.RU рассказал Владимир Пашков. «Сначала установили перила, но неудачно, нижний край был сильно задран. В УК все переделали. Лестницу починили, новую лавочку поставили, ремонт крыльца начнут после потепления. Заказали знак парковки для инвалида», — уточнил челябинец. Он поблагодарил редакцию и управляющую компанию за положительный результат. Как сообщили URA.RU в управляющей компании «Малахит», по обращению челябинца работа еще не закончена. С ним было установлено взаимодействие, все просьбы были учтены. Челябинец потерял ноги на СВО и попросил УК отремонтировать крощащуюся лестницу, а также установить поручни, чтобы иметь возможность выходить из дома. Кроме того, у подъезда требовался ремонт крыльца и лавочки. В УК назвали сроки и приступили к работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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