В Челябинской области в три раза увеличится нагрузка на психотерапевтов

Нагрузка на психотерапевтов в Челябинской области с осени увеличится в три раза — с 25 тысяч прикрепленных пациентов до 75 тысяч. Об этом заявил Михаил Козлов, главный врач Областной психоневрологической больницы №1, главный психиатр области. Новые правила работы врачей в поликлиниках разработал Минздрав России.
«Внесены изменения в части врача-психотерапевта: одна штатная единица на 75 тысяч населения, ранее к одному врачу были прикреплены 25 тысяч пациентов. Также внесены данные по врачу-психиатру, которых раньше не было», — рассказал Козлов, сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».
Нововведение позволит распределить нагрузку на врачей и потоки пациентов, говорит Козлов. Правила изменят и нормативную нагрузку на профильных специалистов. В частности, в сельской местности снизится нагрузка на врачей-терапевтов, а также хирургов, отоларингологов и других специалистов. По новым правилам, врачи будут обязаны концентрироваться на раннем выявлении потенциальных наркоманов и пропаганде здорового образа жизни.
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