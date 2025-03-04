04 марта 2025

В Челябинской области в три раза увеличится нагрузка на психотерапевтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нововведение позволит распределить нагрузку на врачей и потоки пациентов (архивное фото)
Нововведение позволит распределить нагрузку на врачей и потоки пациентов (архивное фото) Фото:

Нагрузка на психотерапевтов в Челябинской области с осени увеличится в три раза — с 25 тысяч прикрепленных пациентов до 75 тысяч. Об этом заявил Михаил Козлов, главный врач Областной психоневрологической больницы №1, главный психиатр области. Новые правила работы врачей в поликлиниках разработал Минздрав России.

«Внесены изменения в части врача-психотерапевта: одна штатная единица на 75 тысяч населения, ранее к одному врачу были прикреплены 25 тысяч пациентов. Также внесены данные по врачу-психиатру, которых раньше не было», — рассказал Козлов, сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».

Нововведение позволит распределить нагрузку на врачей и потоки пациентов, говорит Козлов. Правила изменят и нормативную нагрузку на профильных специалистов. В частности, в сельской местности снизится нагрузка на врачей-терапевтов, а также хирургов, отоларингологов и других специалистов. По новым правилам, врачи будут обязаны концентрироваться на раннем выявлении потенциальных наркоманов и пропаганде здорового образа жизни.

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Нагрузка на психотерапевтов в Челябинской области с осени увеличится в три раза — с 25 тысяч прикрепленных пациентов до 75 тысяч. Об этом заявил Михаил Козлов, главный врач Областной психоневрологической больницы №1, главный психиатр области. Новые правила работы врачей в поликлиниках разработал Минздрав России. «Внесены изменения в части врача-психотерапевта: одна штатная единица на 75 тысяч населения, ранее к одному врачу были прикреплены 25 тысяч пациентов. Также внесены данные по врачу-психиатру, которых раньше не было», — рассказал Козлов, сообщает сайт ГТРК «Южный Урал». Нововведение позволит распределить нагрузку на врачей и потоки пациентов, говорит Козлов. Правила изменят и нормативную нагрузку на профильных специалистов. В частности, в сельской местности снизится нагрузка на врачей-терапевтов, а также хирургов, отоларингологов и других специалистов. По новым правилам, врачи будут обязаны концентрироваться на раннем выявлении потенциальных наркоманов и пропаганде здорового образа жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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