В Челябинске на месте бывшего стадиона завода построят спортклуб, отель и кафе. Скрин

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Объекты возведут на месте бывшего стадиона цинкового завода
Объекты возведут на месте бывшего стадиона цинкового завода Фото:

В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян построит спортклуб, гостиницу и кафе. Объекты возведут на месте бывшего стадиона цинкового завода. Проект планировки территории утвердила мэрия, сообщается на сайте.

«Подготовить документацию по планировке территории в границах Свердловского проспекта, улицы Каслинской, Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Также необходимо разработать проект и выполнить инженерные изыскания. Инициатором проекта является Рузанна Григорян», — сообщается на сайте мэрии.

Всего возведут два спорткомплекса — один из них будет двухэтажным, другой трехэтажным. Площадь первого составит от 8000 до 9800 квадратных метров, второго — от 12000 до 15000 квадратных метров. Также там планируют построить отель до семи этажей в высоту. Его максимальная площадь составит до 1300 квадратных метров. Рядом планируется разместить двухэтажное кафе площадью до 500 квадратных метров.

Площадка бывшего стадиона Челябинского цинкового завода в 2009 года находилась на балансе ЧТПЗ. Земля в 2019 году перешла в частную собственность, затем там сделали парковку, теперь и вовсе — пустырь.

В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян построит спортклуб, гостиницу и кафе
В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян построит спортклуб, гостиницу и кафе
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян построит спортклуб, гостиницу и кафе. Объекты возведут на месте бывшего стадиона цинкового завода. Проект планировки территории утвердила мэрия, сообщается на сайте. «Подготовить документацию по планировке территории в границах Свердловского проспекта, улицы Каслинской, Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Также необходимо разработать проект и выполнить инженерные изыскания. Инициатором проекта является Рузанна Григорян», — сообщается на сайте мэрии. Всего возведут два спорткомплекса — один из них будет двухэтажным, другой трехэтажным. Площадь первого составит от 8000 до 9800 квадратных метров, второго — от 12000 до 15000 квадратных метров. Также там планируют построить отель до семи этажей в высоту. Его максимальная площадь составит до 1300 квадратных метров. Рядом планируется разместить двухэтажное кафе площадью до 500 квадратных метров. Площадка бывшего стадиона Челябинского цинкового завода в 2009 года находилась на балансе ЧТПЗ. Земля в 2019 году перешла в частную собственность, затем там сделали парковку, теперь и вовсе — пустырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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