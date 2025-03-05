В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян построит спортклуб, гостиницу и кафе. Объекты возведут на месте бывшего стадиона цинкового завода. Проект планировки территории утвердила мэрия, сообщается на сайте.
«Подготовить документацию по планировке территории в границах Свердловского проспекта, улицы Каслинской, Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Также необходимо разработать проект и выполнить инженерные изыскания. Инициатором проекта является Рузанна Григорян», — сообщается на сайте мэрии.
Всего возведут два спорткомплекса — один из них будет двухэтажным, другой трехэтажным. Площадь первого составит от 8000 до 9800 квадратных метров, второго — от 12000 до 15000 квадратных метров. Также там планируют построить отель до семи этажей в высоту. Его максимальная площадь составит до 1300 квадратных метров. Рядом планируется разместить двухэтажное кафе площадью до 500 квадратных метров.
Площадка бывшего стадиона Челябинского цинкового завода в 2009 года находилась на балансе ЧТПЗ. Земля в 2019 году перешла в частную собственность, затем там сделали парковку, теперь и вовсе — пустырь.
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