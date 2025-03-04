04 марта 2025

Эколог Безруков: застройщик не затронет Изумрудный карьер и бор в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория бора и карьера не пострадает
Территория бора и карьера не пострадает Фото:

Застройщик не затронет территорию Челябинского городского бора и Изумрудного карьера при строительстве объектов нового ЖК. Об этом сообщил глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«Реализация проекта планируется за пределами водоохранной зоны Шершневского водохранилища, а также вне границ Памятника природы „Челябинский городской бор“ и его охранной зоны. Несмотря на это, застройщику необходимо проводить пылеподавляющие мероприятия, чтобы снизить возможное влияние на экосистему бора», — отметил Безруков.

Эксперт подчеркнул, что по действующему законодательству застройщику запрещена любая деятельность в границах бора, поэтому он никак не повлияет на существующие маршруты и места отдыха жителей. Эколог порекомендовал строителям создать экотропу вокруг карьера, чтобы сохранить корневую систему реликтового леса, а также исключить возможное попадание мусора в воду и бор, а ЖК подключить к центральной канализации. 

Мэрия Челябинска уже заявляла о дополнительной экспертизе строительства ЖК возле Изумрудного карьера, который собрался возводить бывший сити-менеджер Сергей Давыдов. Разрешение ему было выдано при прежнем мэре Наталье Котовой. Строительство пятиэтажного многоквартирного дома было запланировано в районе дома № 60 по улице Калининградской.

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Застройщик не затронет территорию Челябинского городского бора и Изумрудного карьера при строительстве объектов нового ЖК. Об этом сообщил глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Реализация проекта планируется за пределами водоохранной зоны Шершневского водохранилища, а также вне границ Памятника природы „Челябинский городской бор“ и его охранной зоны. Несмотря на это, застройщику необходимо проводить пылеподавляющие мероприятия, чтобы снизить возможное влияние на экосистему бора», — отметил Безруков. Эксперт подчеркнул, что по действующему законодательству застройщику запрещена любая деятельность в границах бора, поэтому он никак не повлияет на существующие маршруты и места отдыха жителей. Эколог порекомендовал строителям создать экотропу вокруг карьера, чтобы сохранить корневую систему реликтового леса, а также исключить возможное попадание мусора в воду и бор, а ЖК подключить к центральной канализации.  Мэрия Челябинска уже заявляла о дополнительной экспертизе строительства ЖК возле Изумрудного карьера, который собрался возводить бывший сити-менеджер Сергей Давыдов. Разрешение ему было выдано при прежнем мэре Наталье Котовой. Строительство пятиэтажного многоквартирного дома было запланировано в районе дома № 60 по улице Калининградской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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