Родители заявили об избиении челябинского срочника после отказа от контракта

05 марта 2025 в 09:50 Размер текста - 17 +

Вячеславу Хайруллину осталось до дембеля 118 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Кунашакского района Челябинской области Вячеслав Хайруллин, проходящий военную службу по призыву в военной части № 16871 (Приморский край), угодил в госпиталь. По словам отца военнослужащего Руслана, его сына избили за отказ подписывать контракт. В части же, отмечает мужчина, ссылаются на неуравновешенность срочника и отмечают, что травмы он нанес себе сам. Сейчас отец находится рядом с сыном. Он рассказал URA.RU всю цепочку событий. Сын перестал выходить на связь По словам отца, Вячеслав перестал выходить на связь 12 февраля. Они с женой не беспокоились — думали, что сын на полигоне, или им не выдают телефоны из-за какой-то проверки. Нехорошие мысли начали приходить, когда молчание продлилось больше недели. Тогда они забили тревогу. «21 февраля я начал звонить в часть, где сын проходит службу. Мне ответил дежурный по части. Я ему дал все данные сына: ФИО, дату рождения, название подразделения. Мне сказали, что такого солдата в списках нет. Я стал еще больше паниковать. Позвонил в военную прокуратуру города Сибирцево. Там попросили перезвонить в понедельник (24 февраля)», — рассказал URA.RU отец военнослужащего. Звонок с незнакомого номера По словам Руслана, они, как им и сказали в военной прокуратуре, ждали понедельника. Но 22 февраля его жене позвонил неизвестный номер. На другом конце был их сын. Он рассказал, что его избили за отказ подписывать контракт. «Мы узнали: руки и ноги целые, ходить может. Но несколько дней провел в реанимации. У нас снова паника. Начали деньги собирать, в долг занимать, чтобы я смог вылететь к нему», — вспоминает мужчина. Отец — есть отец В День защитника Отечества Вячеслав снова вышел на связь с родителями с чужого номера и стал отговаривать отца от вмешательства. «Он мне сказал, что не надо лететь, что будет только хуже. Я его не послушал. Отец — есть отец», — говорит Руслан. Головоломка с поисками сына 24 февраля мужчина вылетел из Екатеринбурга во Владивосток. Оттуда добрался до Уссурийска, прибыл в военный госпиталь №439, где должен был быть его сын. Но в медучреждении ему ответили, что такого пациента у них в списках нет. «Тогда я сел в такси и поехал в военную часть. Прибыл на КПП, показал военным фото своего сына. Они мне ответили, что знают его, но больше недели не видели», — отмечает мужчина. Тогда Руслан попросил проводить его до казармы. Там он, с его слов, пытался пообщаться с ответственным офицером, но так и не нашел его. Поговорить с командиром роты или с командиром батальона также не получилось. На помощь пришел начальник медчасти. Он, вспоминает Руслан, связался с госпиталем, и там подтвердили, что Хайруллин-младший на лечении. Отцу пришлось возвращаться в Уссурийск. Это не мой пациент Сына, по словам Руслана, он нашел в психиатрическом отделении. Объясняя это, мужчина заявил, что в части заявили о неадекватном поведении сына. Он якобы пытался сам себя травмировать. Поэтому сразу после реанимации его перевели в такое отделение. «Доктор в госпитале сказал, что „это не мой пациент“. Психически он здоровый. Но у него зафиксированы травмы почек и синяки», — отмечает Хайруллин-старший. Родительская любовь и поддержка По словам Руслана, ему разрешили навещать сына. Он был у него каждый день. «Чувствуя поддержку, сын начал улыбаться. Стал активно питаться. Пошел на поправку. Доктор сказал, что на четверг (6 марта) стоит выписка — он не может здорового человека держать», — заявил в разговоре с URA.RU отец военнослужащего. Самые главные опасения По словам Руслана, после выписки его сына хотят вернуть в военную часть, из которой его доставили в госпиталь. Мужчина просил следователя определить его на время в военную комендатуру, но получил ответ, что это не входит в его полномочия. «Как его могут вернуть обратно, если обидчики находятся в части. Вы понимаете, что может произойти? Его могут записать в „СОЧ“ (самовольное оставление части) и „обнулить“, либо инсценировать самоубийство», — сокрушается отец военного. Сейчас самое главное, по словам отца, не допустить, чтобы сына вернули в ту же часть. Для этого он обходит все надзорные ведомства. URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерство обороны РФ, Главного военного следственного управления и Генпрокуратуры РФ. Ответы будут опубликованы после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Кунашакского района Челябинской области Вячеслав Хайруллин, проходящий военную службу по призыву в военной части № 16871 (Приморский край), угодил в госпиталь. По словам отца военнослужащего Руслана, его сына избили за отказ подписывать контракт. В части же, отмечает мужчина, ссылаются на неуравновешенность срочника и отмечают, что травмы он нанес себе сам. Сейчас отец находится рядом с сыном. Он рассказал URA.RU всю цепочку событий. По словам отца, Вячеслав перестал выходить на связь 12 февраля. Они с женой не беспокоились — думали, что сын на полигоне, или им не выдают телефоны из-за какой-то проверки. Нехорошие мысли начали приходить, когда молчание продлилось больше недели. Тогда они забили тревогу. «21 февраля я начал звонить в часть, где сын проходит службу. Мне ответил дежурный по части. Я ему дал все данные сына: ФИО, дату рождения, название подразделения. Мне сказали, что такого солдата в списках нет. Я стал еще больше паниковать. Позвонил в военную прокуратуру города Сибирцево. Там попросили перезвонить в понедельник (24 февраля)», — рассказал URA.RU отец военнослужащего. По словам Руслана, они, как им и сказали в военной прокуратуре, ждали понедельника. Но 22 февраля его жене позвонил неизвестный номер. На другом конце был их сын. Он рассказал, что его избили за отказ подписывать контракт. «Мы узнали: руки и ноги целые, ходить может. Но несколько дней провел в реанимации. У нас снова паника. Начали деньги собирать, в долг занимать, чтобы я смог вылететь к нему», — вспоминает мужчина. В День защитника Отечества Вячеслав снова вышел на связь с родителями с чужого номера и стал отговаривать отца от вмешательства. «Он мне сказал, что не надо лететь, что будет только хуже. Я его не послушал. Отец — есть отец», — говорит Руслан. 24 февраля мужчина вылетел из Екатеринбурга во Владивосток. Оттуда добрался до Уссурийска, прибыл в военный госпиталь №439, где должен был быть его сын. Но в медучреждении ему ответили, что такого пациента у них в списках нет. «Тогда я сел в такси и поехал в военную часть. Прибыл на КПП, показал военным фото своего сына. Они мне ответили, что знают его, но больше недели не видели», — отмечает мужчина. Тогда Руслан попросил проводить его до казармы. Там он, с его слов, пытался пообщаться с ответственным офицером, но так и не нашел его. Поговорить с командиром роты или с командиром батальона также не получилось. На помощь пришел начальник медчасти. Он, вспоминает Руслан, связался с госпиталем, и там подтвердили, что Хайруллин-младший на лечении. Отцу пришлось возвращаться в Уссурийск. Сына, по словам Руслана, он нашел в психиатрическом отделении. Объясняя это, мужчина заявил, что в части заявили о неадекватном поведении сына. Он якобы пытался сам себя травмировать. Поэтому сразу после реанимации его перевели в такое отделение. «Доктор в госпитале сказал, что „это не мой пациент“. Психически он здоровый. Но у него зафиксированы травмы почек и синяки», — отмечает Хайруллин-старший. По словам Руслана, ему разрешили навещать сына. Он был у него каждый день. «Чувствуя поддержку, сын начал улыбаться. Стал активно питаться. Пошел на поправку. Доктор сказал, что на четверг (6 марта) стоит выписка — он не может здорового человека держать», — заявил в разговоре с URA.RU отец военнослужащего. По словам Руслана, после выписки его сына хотят вернуть в военную часть, из которой его доставили в госпиталь. Мужчина просил следователя определить его на время в военную комендатуру, но получил ответ, что это не входит в его полномочия. «Как его могут вернуть обратно, если обидчики находятся в части. Вы понимаете, что может произойти? Его могут записать в „СОЧ“ (самовольное оставление части) и „обнулить“, либо инсценировать самоубийство», — сокрушается отец военного. Сейчас самое главное, по словам отца, не допустить, чтобы сына вернули в ту же часть. Для этого он обходит все надзорные ведомства. URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерство обороны РФ, Главного военного следственного управления и Генпрокуратуры РФ. Ответы будут опубликованы после получения.