На «Мосбирже» в марте приостановят торги акциями Ашинского метзавода

Торги акциями Ашинского металлургического завода (Челябинская область) будут приостановлены на Московской бирже с 17 марта. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
«При подаче заявок на заключение сделок с акциями ПАО „Ашинский метзавод“ с 03.02.2025 по 13.03.2025 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13.03.2025. С 15.03.2025 нет допустимых кодов расчетов (ограничение на совершение сделок с ценными бумагами — прим. URA.RU», — говорится в сообщении «Мосбиржи».
Решение связано с требованием о выкупе ценных бумаг. В начале 2025 года АО «Урал-ВК» направило требование о выкупе акций «Ашинского метзавода» по цене 71 рубль за акцию. Сейчас «Урал-ВК» владеет 95,0215% акций.
Покупатели акций Ашинского метзавода после взлета котировок летом 2024 года оказались у разбитого корыта в январе 2025-го года, заявил ранее собеседник Forbes Ярослав Кабаков. Итог истории Ашинского метзавода должен стать уроком для розничных инвесторов, когда высокая дивидендная доходность может скрывать риски поглощения, пояснил Кабаков.
Ашинский метзавод не платил дивидендов 20 лет. В 2024 году они решили направить 77 рублей на каждую акцию, на пике стоимость бумаг доходила до 185,6 рубля за акцию. 4 февраля стоимость упала до 69,45 рубля. В январе акционер «Урал-ВК» заявил, что готов выкупить актив по 71 рублю за штуку. Об уходе предприятия с «Мосбиржи» стало известно в январе 2025 года.
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