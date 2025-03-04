ЛДПР в Челябинске решила добиться новой льготы для ветеранов СВО. Фото

Депутат ЗСО Пашин предложил выделять землю ветеранам спецоперации в Челябинске

05 марта 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин озвучил свою инициативу на форуме «Плечом к плечу. За русскую Победу» Фото: пресс-служба ЛДПР В Челябинской области может появиться новая мера поддержки ветеранов боевых действий — выделение земельных участков. Об этом заявил депутат от ЛДПР, координатор регионального отделения Виталий Пашин после прошедшего на площадке Госдумы РФ форума «Плечом к плечу. За русскую Победу». «Разработка мер дополнительной соцподдержки для военнослужащих стала ключевым пунктом повестки форума. На очереди у челябинских партийцев — продвижение через парламент региона новой законотворческой инициативы, направленной на соцподдержку этой категории военнослужащих. Речь идет о выделение земельных участков на льготных условиях. ЛДПР заботится о ветеранах — как о бойцах СВО, так и о тех, кто принимал участие в других военных кампаниях», — отметил Виталий Пашин. По словам Пашина, эта инициатива является не просто материальной мерой поддержки. Она должна стать эффективным способом по психологической адаптации участников боевых действий. Новость по теме «Плечом к плечу»: ЛДПР формирует повестку, актуальную для всей страны «Данный проект закона — один из результатов моего участия в партийном форуме. Потому что именно эта уникальная площадка предоставила мне возможность не только детально изучить успешный опыт коллег по партии из других субъектов страны, но и услышать мнение экспертов, которые также принимали участие в работе нашего съезда. Надеюсь, депутатский корпус поддержит мое предложение», — сказал Виталий Пашин. Он также отметил, что не менее важно, что благодаря законотворческому совету ЛДПР — площадке, где ежемесячно происходит внутрипартийный обмен наиболее успешными практиками, региональные отделения действуют скоординировано: одновременно продвигая ту или иную социально ориентированную норму по всей стране. При этом у каждого партийного подразделения ЛДПР есть право адаптировать законопроект с учетом конкретных нужд своей территории. Политик подчеркнул: что еще задолго до начала СВО челябинские партийцы выступали с инициативами, направленными на поддержку военнослужащих. Многие из предложений обрели статус региональных законов и работают в интересах этой категории граждан. Кроме этого, Пашин акцентировал свое внимание на том, что если в других субъектах страны активисты ЛДПР предложили квотировать в организациях и на предприятиях места для ветеранов боевых действий на уровне одного процента, то в Челябинской области либерал-демократы ходатайствуют ввести 5-процентную квоту. Соответствующий проект закона уже внесен в Законодательное Собрание Челябинской области. Координатор челябинского отделения ЛДПР рассчитывает, что депутатский корпус поддержит и это предложение. Как сообщало URA.RU ранее, по инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на площадке Госдумы 27 февраля состоялся ежегодный партийный Форум содействия СВО «Плечом к плечу». Депутат отметил, работа площадки прошла совместно с ветеранскими объединениями и теми, кому они адресованы — бойцами СВО, а также их семьями. Виталий Пашин предложил выделять участникам боевых действий земельные участки на льготных условиях Фото: пресс-служба ЛДПР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области может появиться новая мера поддержки ветеранов боевых действий — выделение земельных участков. Об этом заявил депутат от ЛДПР, координатор регионального отделения Виталий Пашин после прошедшего на площадке Госдумы РФ форума «Плечом к плечу. За русскую Победу». «Разработка мер дополнительной соцподдержки для военнослужащих стала ключевым пунктом повестки форума. На очереди у челябинских партийцев — продвижение через парламент региона новой законотворческой инициативы, направленной на соцподдержку этой категории военнослужащих. Речь идет о выделение земельных участков на льготных условиях. ЛДПР заботится о ветеранах — как о бойцах СВО, так и о тех, кто принимал участие в других военных кампаниях», — отметил Виталий Пашин. По словам Пашина, эта инициатива является не просто материальной мерой поддержки. Она должна стать эффективным способом по психологической адаптации участников боевых действий. «Данный проект закона — один из результатов моего участия в партийном форуме. Потому что именно эта уникальная площадка предоставила мне возможность не только детально изучить успешный опыт коллег по партии из других субъектов страны, но и услышать мнение экспертов, которые также принимали участие в работе нашего съезда. Надеюсь, депутатский корпус поддержит мое предложение», — сказал Виталий Пашин. Он также отметил, что не менее важно, что благодаря законотворческому совету ЛДПР — площадке, где ежемесячно происходит внутрипартийный обмен наиболее успешными практиками, региональные отделения действуют скоординировано: одновременно продвигая ту или иную социально ориентированную норму по всей стране. При этом у каждого партийного подразделения ЛДПР есть право адаптировать законопроект с учетом конкретных нужд своей территории. Политик подчеркнул: что еще задолго до начала СВО челябинские партийцы выступали с инициативами, направленными на поддержку военнослужащих. Многие из предложений обрели статус региональных законов и работают в интересах этой категории граждан. Кроме этого, Пашин акцентировал свое внимание на том, что если в других субъектах страны активисты ЛДПР предложили квотировать в организациях и на предприятиях места для ветеранов боевых действий на уровне одного процента, то в Челябинской области либерал-демократы ходатайствуют ввести 5-процентную квоту. Соответствующий проект закона уже внесен в Законодательное Собрание Челябинской области. Координатор челябинского отделения ЛДПР рассчитывает, что депутатский корпус поддержит и это предложение. Как сообщало URA.RU ранее, по инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на площадке Госдумы 27 февраля состоялся ежегодный партийный Форум содействия СВО «Плечом к плечу». Депутат отметил, работа площадки прошла совместно с ветеранскими объединениями и теми, кому они адресованы — бойцами СВО, а также их семьями.