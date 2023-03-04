В Нижневартовске «вторичка» подорожала на 12,5%, в Сургуте — на 6,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) стоимость квартир на вторичном рынке за год выросла на 12,5%. Такие данные опубликованы на сайте Restate.

С марта 2022 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Нижневартовске выросла на 8968 рублей (12,5%). В базе с данными по динамике цен указано, что в прошлом году она составляла 71,3 тысячи рублей, сейчас — 80,3 тысячи. Цены варьируются от 1,5 до 6 млн рублей за объект.

В Сургуте стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 6,5% (на 6991 рублей за квадратный метр). Новостройки подорожали на 4,9% (на 6716 рублей за квадратный метр). Покупка квартиры в Сургуте обойдется в сумму от 3,7 до 20,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.

График изменения цен на квартиры в Нижневартовске за год restate.ru

restate.ru

График изменения цен на квартиры в Сургуте за год restate.ru