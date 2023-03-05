Жена Байдена оценила идею проверить умственные способности супруга

Первая леди США Джилл Байден сочла смешной идею проверить интеллект американского лидера

06 марта 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден не будет проходить тест на проверку умственных способностей, заявила Джилл Байден Фото: Официальный сайт президента Украины Первая леди США Джилл Байден назвала смешной идею проверку умственных способностей ее супруга — президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в ответ на предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли ввести такое тестирование для политиков. «Смешно. Мы бы никогда даже не обсуждали что-то подобное», — сказала Джилл в интервью CNN. Первая леди США указала на выносливость мужа, напомнив о его недавнем графике поездок, в том числе о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Негативно к идее введения тестирования также отнесся сенатор Берни Сандерс. Он считает, что это нововведение похоже на дискриминацию по возрасту. По словам сенатора, Вашингтон должен бороться с эйджизмом также как борется с расизмом, сексизмом, гомофобией. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО. Он перепутал страну с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Позднее американцы высмеяли еще одну оплошность своего лидера. Байден публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.

Первая леди США Джилл Байден назвала смешной идею проверку умственных способностей ее супруга — президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в ответ на предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли ввести такое тестирование для политиков. «Смешно. Мы бы никогда даже не обсуждали что-то подобное», — сказала Джилл в интервью CNN. Первая леди США указала на выносливость мужа, напомнив о его недавнем графике поездок, в том числе о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Негативно к идее введения тестирования также отнесся сенатор Берни Сандерс. Он считает, что это нововведение похоже на дискриминацию по возрасту. По словам сенатора, Вашингтон должен бороться с эйджизмом также как борется с расизмом, сексизмом, гомофобией. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО. Он перепутал страну с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Позднее американцы высмеяли еще одну оплошность своего лидера. Байден публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.