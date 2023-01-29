29 января 2023
28 января 2023

В Нефтеюганске отчим три года насиловал падчерицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Меру пресечения подозреваемому определит суд Фото:

Жителя Нефтеюганска (ХМАО) подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Следователи считают, что мужчина на протяжении трех лет совершал с ней действия сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО.

«По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, зная о возрасте своей падчерицы, не достигшей 14-ти лет, неоднократно, применяя физическое насилие и угрожая применением насилия, совершал с ней действия сексуального характера», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.

О ситуации правоохранителям рассказала мать девочки, которая все это время не знала о происходящем, добавляют в СК. Сейчас подозреваемого задержали, суд вскоре рассмотрит вопрос о заключении его под стражу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших.

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Жителя Нефтеюганска (ХМАО) подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Следователи считают, что мужчина на протяжении трех лет совершал с ней действия сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО. «По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, зная о возрасте своей падчерицы, не достигшей 14-ти лет, неоднократно, применяя физическое насилие и угрожая применением насилия, совершал с ней действия сексуального характера», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве. О ситуации правоохранителям рассказала мать девочки, которая все это время не знала о происходящем, добавляют в СК. Сейчас подозреваемого задержали, суд вскоре рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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