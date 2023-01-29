В Нефтеюганске отчим три года насиловал падчерицу

Меру пресечения подозреваемому определит суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Нефтеюганска (ХМАО) подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Следователи считают, что мужчина на протяжении трех лет совершал с ней действия сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО.

«По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, зная о возрасте своей падчерицы, не достигшей 14-ти лет, неоднократно, применяя физическое насилие и угрожая применением насилия, совершал с ней действия сексуального характера», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.

О ситуации правоохранителям рассказала мать девочки, которая все это время не знала о происходящем, добавляют в СК. Сейчас подозреваемого задержали, суд вскоре рассмотрит вопрос о заключении его под стражу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших.