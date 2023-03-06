06 марта 2023

Отвечавшую за награды в администрации пермского губернатора чиновницу повысили

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновник, заседание думы, женские руки, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Наталья Новикова возглавила агентство по делам архивов Пермского края Фото:

Агентство по делам архивов Пермского края возглавила Наталья Новикова. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«[Наталья] Новикова перешла в агентство по делам архивов Пермского края», — сообщил инсайдер. В пресс-службе губернатора URA.RU подтвердили информацию и назначении.

Краевое агентство по делам архивов оставалось без руководителя с мая 2022 года. Временно обязанности руководителя учреждения были возложены на Александра Гребенева. До назначения Новикова возглавляла отдел наградной и геральдической политики администрации губернатора Прикамья.

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Агентство по делам архивов Пермского края возглавила Наталья Новикова. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «[Наталья] Новикова перешла в агентство по делам архивов Пермского края», — сообщил инсайдер. В пресс-службе губернатора URA.RU подтвердили информацию и назначении. Краевое агентство по делам архивов оставалось без руководителя с мая 2022 года. Временно обязанности руководителя учреждения были возложены на Александра Гребенева. До назначения Новикова возглавляла отдел наградной и геральдической политики администрации губернатора Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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