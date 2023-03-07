07 марта 2023
06 марта 2023

В ХМАО выступит стендап-комик Гурам Амарян

© Служба новостей «URA.RU»
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Гурам Амарян выступит в Ханты-Мансийске и Нижневартовске (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) 6 и 8 апреля состоятся концерты комика и резидента шоу Stand Up на ТНТ Гурама Амаряна. Информация размещена на официальном сайте артиста.

«Первый сольный стендап-тур Гурама Амаряна, в котором он с гордостью расскажет о своих ближневосточных корнях, о детстве на Кавказе и в Сибири, о жизни и переживаниях молодого восточного парня в России. В концерте „А что люди скажут?“ Гурам разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни», — указано в анонсе.

В Ханты-Мансийске артист выйдет на сцену культурно-досугового центра «Октябрь» 6 апреля. Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов — от 1500 до 3500 рублей.

Выступление Амаряна в Нижневартовске состоится во Дворце искусств. Концерт начнется в 18 часов. Цены на билеты варьируются от 1200 до 3000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска раскупили самые дешевые билеты на концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой, который состоится 12 марта в КДЦ «Октябрь». Стоимость билетов — от 2000 до 3500 рублей.

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В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) 6 и 8 апреля состоятся концерты комика и резидента шоу Stand Up на ТНТ Гурама Амаряна. Информация размещена на официальном сайте артиста. «Первый сольный стендап-тур Гурама Амаряна, в котором он с гордостью расскажет о своих ближневосточных корнях, о детстве на Кавказе и в Сибири, о жизни и переживаниях молодого восточного парня в России. В концерте „А что люди скажут?“ Гурам разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни», — указано в анонсе. В Ханты-Мансийске артист выйдет на сцену культурно-досугового центра «Октябрь» 6 апреля. Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов — от 1500 до 3500 рублей. Выступление Амаряна в Нижневартовске состоится во Дворце искусств. Концерт начнется в 18 часов. Цены на билеты варьируются от 1200 до 3000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска раскупили самые дешевые билеты на концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой, который состоится 12 марта в КДЦ «Октябрь». Стоимость билетов — от 2000 до 3500 рублей.
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