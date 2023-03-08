В Пермском крае уголовник уснул в сарае после нападения на мужчину

09 марта 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском районе будут судить 41-летнего жителя села Култаево, который весной 2022 года освободился из мест лишения свободы. Его обвиняют в нападении на мужчину, у которого были похищены деньги и телефон. Бывшего уголовника задержали в сарае, в котором он заснул после совершения преступления. «В октябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 52-летнего местного жителя было совершено нападение. Злоумышленник повалил потерпевшего с велосипеда на землю, нанес удары и похитил сотовый телефон с денежными средствами. Ущерб составил свыше 8 тысяч рублей. Полицейские обнаружили обвиняемого спящим в сарае. Установлено, что фигурант только в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Обвинение предъявлено по статье «разбой», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские взяли под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. Ее тело было найдено на месте пожара, который устроил предполагаемый преступник.

В Пермском районе будут судить 41-летнего жителя села Култаево, который весной 2022 года освободился из мест лишения свободы. Его обвиняют в нападении на мужчину, у которого были похищены деньги и телефон. Бывшего уголовника задержали в сарае, в котором он заснул после совершения преступления. «В октябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 52-летнего местного жителя было совершено нападение. Злоумышленник повалил потерпевшего с велосипеда на землю, нанес удары и похитил сотовый телефон с денежными средствами. Ущерб составил свыше 8 тысяч рублей. Полицейские обнаружили обвиняемого спящим в сарае. Установлено, что фигурант только в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Обвинение предъявлено по статье «разбой», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские взяли под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. Ее тело было найдено на месте пожара, который устроил предполагаемый преступник.