08 марта 2023
07 марта 2023

В Пермском крае уголовник уснул в сарае после нападения на мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы Фото:

В Пермском районе будут судить 41-летнего жителя села Култаево, который весной 2022 года освободился из мест лишения свободы. Его обвиняют в нападении на мужчину, у которого были похищены деньги и телефон. Бывшего уголовника задержали в сарае, в котором он заснул после совершения преступления.

«В октябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 52-летнего местного жителя было совершено нападение. Злоумышленник повалил потерпевшего с велосипеда на землю, нанес удары и похитил сотовый телефон с денежными средствами. Ущерб составил свыше 8 тысяч рублей. Полицейские обнаружили обвиняемого спящим в сарае. Установлено, что фигурант только в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Обвинение предъявлено по статье «разбой», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские взяли под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. Ее тело было найдено на месте пожара, который устроил предполагаемый преступник.

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В Пермском районе будут судить 41-летнего жителя села Култаево, который весной 2022 года освободился из мест лишения свободы. Его обвиняют в нападении на мужчину, у которого были похищены деньги и телефон. Бывшего уголовника задержали в сарае, в котором он заснул после совершения преступления. «В октябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 52-летнего местного жителя было совершено нападение. Злоумышленник повалил потерпевшего с велосипеда на землю, нанес удары и похитил сотовый телефон с денежными средствами. Ущерб составил свыше 8 тысяч рублей. Полицейские обнаружили обвиняемого спящим в сарае. Установлено, что фигурант только в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Обвинение предъявлено по статье «разбой», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские взяли под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. Ее тело было найдено на месте пожара, который устроил предполагаемый преступник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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