Полиция ХМАО сняла на видео момент задержания стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова, который взял в заложники своего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. Запись опубликована в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа».
«При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник выстрелил с балкона в воздух из ружья. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться», — указано в публикации.
На видео Широкова выводят сотрудники полиции из подъезда и грузят в автозак. В ведомстве отмечают, что получили звонок от жены Широкова, который находился в неадекватном состоянии и заперся с сыном в квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127 и ст. 317 УК РФ.
Ранее URA.RU писало о состоянии сына Широкова, которого он взял в заложники. Мальчику сейчас ничего не угрожает, он находится с матерью и сестрой дома у бабушки.
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