МВД опубликовало момент задержания стрелка из Нижневартовска. Видео

09 марта 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Полиция сняла на видео задержание стрелка в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция ХМАО сняла на видео момент задержания стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова, который взял в заложники своего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. Запись опубликована в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа». «При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник выстрелил с балкона в воздух из ружья. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться», — указано в публикации. На видео Широкова выводят сотрудники полиции из подъезда и грузят в автозак. В ведомстве отмечают, что получили звонок от жены Широкова, который находился в неадекватном состоянии и заперся с сыном в квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127 и ст. 317 УК РФ. Ранее URA.RU писало о состоянии сына Широкова, которого он взял в заложники. Мальчику сейчас ничего не угрожает, он находится с матерью и сестрой дома у бабушки.

Полиция ХМАО сняла на видео момент задержания стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова, который взял в заложники своего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. Запись опубликована в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа». «При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник выстрелил с балкона в воздух из ружья. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться», — указано в публикации. На видео Широкова выводят сотрудники полиции из подъезда и грузят в автозак. В ведомстве отмечают, что получили звонок от жены Широкова, который находился в неадекватном состоянии и заперся с сыном в квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127 и ст. 317 УК РФ. Ранее URA.RU писало о состоянии сына Широкова, которого он взял в заложники. Мальчику сейчас ничего не угрожает, он находится с матерью и сестрой дома у бабушки.