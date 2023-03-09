МВД опубликовало момент задержания стрелка из Нижневартовска. Видео

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Полиция сняла на видео задержание стрелка в Нижневартовске Фото:

Полиция ХМАО сняла на видео момент задержания стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова, который взял в заложники своего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. Запись опубликована в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа».

«При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник выстрелил с балкона в воздух из ружья. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться», — указано в публикации.

На видео Широкова выводят сотрудники полиции из подъезда и грузят в автозак. В ведомстве отмечают, что получили звонок от жены Широкова, который находился в неадекватном состоянии и заперся с сыном в квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127 и ст. 317 УК РФ.

Ранее URA.RU писало о состоянии сына Широкова, которого он взял в заложники. Мальчику сейчас ничего не угрожает, он находится с матерью и сестрой дома у бабушки.

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Полиция ХМАО сняла на видео момент задержания стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова, который взял в заложники своего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. Запись опубликована в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа». «При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник выстрелил с балкона в воздух из ружья. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться», — указано в публикации. На видео Широкова выводят сотрудники полиции из подъезда и грузят в автозак. В ведомстве отмечают, что получили звонок от жены Широкова, который находился в неадекватном состоянии и заперся с сыном в квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127 и ст. 317 УК РФ. Ранее URA.RU писало о состоянии сына Широкова, которого он взял в заложники. Мальчику сейчас ничего не угрожает, он находится с матерью и сестрой дома у бабушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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