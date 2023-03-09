Губернатор ХМАО сделала заявление о ЧП со стрельбой в Нижневартовске

09 марта 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО сделала заявление о ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что с трехлетним ребенком, которого Владимир Широков удерживал в заложниках, все благополучно. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции, которая велась в ее аккаунте в соцсетях. «На эту дату, на это время обстановка следующая. Ребенок жив и здоров. Никто не пострадал, включаю и виновника. Ха это огромное спасибо руководству управления внутренних дел и Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу. Без применения оружия и силы», — заявила Комарова. Она также добавила, что в активную фазу переходят следственные действия. «СК, прокуратура, продолжают работу по установлению причин того, что произошло и определению ущерба и принятия соответствующих решений», — добавила губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что Широков забаррикадировался в квартире со своим сыном и устроил стрельбу из окон. Силовикам удалось вызволить заложника и обезвредить самого стрелка.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что с трехлетним ребенком, которого Владимир Широков удерживал в заложниках, все благополучно. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции, которая велась в ее аккаунте в соцсетях. «На эту дату, на это время обстановка следующая. Ребенок жив и здоров. Никто не пострадал, включаю и виновника. Ха это огромное спасибо руководству управления внутренних дел и Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу. Без применения оружия и силы», — заявила Комарова. Она также добавила, что в активную фазу переходят следственные действия. «СК, прокуратура, продолжают работу по установлению причин того, что произошло и определению ущерба и принятия соответствующих решений», — добавила губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что Широков забаррикадировался в квартире со своим сыном и устроил стрельбу из окон. Силовикам удалось вызволить заложника и обезвредить самого стрелка.