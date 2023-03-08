Куйвашев назначил нового переговорщика с федеральными министрами

09 марта 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Заявки в правительство РФ Евгений Куйвашев направляет лично Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мониторить заявки Свердловской области на получение федеральных денег отныне будет замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиции. Соответствующее поручение на заседании кабмина озвучил глава региона Евгений Куйвашев, рассказал источник URA.RU. «Обсуждали участие области в госпрограммах на следующие годы. Докладывал Ионин. В 2022-м в регион привлекли около 50 миллиардов рублей — на здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ, спорт и социалку. Также было отмечено, что наша область стала одним из первых субъектов [РФ], получивших инфраструктурный бюджетный кредит — на строительство дополнительной очереди УЗГА в „Титановой долине“, где будут собирать самолеты „Байкал“. Куйвашев в итоге поручил Ионину следить, как продвигаются другие свердловские заявки в правительстве РФ», — поделился собеседник. По его словам, в пользу Ионина сыграл его опыт в Госдуме, наработанные контакты с федеральными министрами. Связаться с самим Иониным не удалось. В статусе зама Куйвашева он работает с осени 2021-го. До этого в Госдуме Ионин трудился четыре года, с 2017-го.

Мониторить заявки Свердловской области на получение федеральных денег отныне будет замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиции. Соответствующее поручение на заседании кабмина озвучил глава региона Евгений Куйвашев, рассказал источник URA.RU. «Обсуждали участие области в госпрограммах на следующие годы. Докладывал Ионин. В 2022-м в регион привлекли около 50 миллиардов рублей — на здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ, спорт и социалку. Также было отмечено, что наша область стала одним из первых субъектов [РФ], получивших инфраструктурный бюджетный кредит — на строительство дополнительной очереди УЗГА в „Титановой долине“, где будут собирать самолеты „Байкал“. Куйвашев в итоге поручил Ионину следить, как продвигаются другие свердловские заявки в правительстве РФ», — поделился собеседник. По его словам, в пользу Ионина сыграл его опыт в Госдуме, наработанные контакты с федеральными министрами. Связаться с самим Иониным не удалось. В статусе зама Куйвашева он работает с осени 2021-го. До этого в Госдуме Ионин трудился четыре года, с 2017-го.