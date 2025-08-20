В свердловский город приедет выступать Любовь Успенская

В Волчанске (Свердловская область) на праздновании Дня города 30 августа выступят звезды российской эстрады, в том числе Любовь Успенская. Об этом рассказал управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вервейн.
«По доброй традиции в последние дни лета встречаемся в Волчанске: 30 августа на площади северной части города состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады! Будут выступать: Любовь Успенская, Алан Черкасов, Асия», — поделился Вервейн в своем telegram-канале.
Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Игорь Дуденко. Также в ходе праздника будет разыграно три путевки на двоих в Сочи.
