В Минеральных водах экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» с трупом на борту

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потерявшего сознание 56-летнего мужчины, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду», — пояснили в пресс-службе. Рейс U6-185 следовал по маршруту Москва — Сочи. В «Уральских авиалиниях» уточнили, что медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира.
