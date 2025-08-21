В Минеральных водах экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» с трупом на борту

В Минеральных водах экстренно сел самолет Уральских авиалиний с трупом на борту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина потерял сознание в самолете
Мужчина потерял сознание в самолете Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потерявшего сознание 56-летнего мужчины, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду», — пояснили в пресс-службе. Рейс U6-185 следовал по маршруту Москва — Сочи. В «Уральских авиалиниях» уточнили, что медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потерявшего сознание 56-летнего мужчины, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду», — пояснили в пресс-службе. Рейс U6-185 следовал по маршруту Москва — Сочи. В «Уральских авиалиниях» уточнили, что медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...