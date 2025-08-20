20 августа 2025

В Екатеринбурге хотят построить новую ледовую арену возле «Динамо»

Новую ледовую арену хотят поставить на месте корта СК «Динамо»
Новую ледовую арену хотят поставить на месте корта СК «Динамо» Фото:

В Екатеринбурге может появиться еще одна ледовая арена — в этот раз на месте корта спорткомплекса «Динамо» за ККТ «Космос» на улице Дзержинского. О том, что такие планы действительно есть, URA.RU рассказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. 

«Прорабатываются разные варианты, рассматривается место возле спорткомплекса „Динамо“. В Свердловской области 41 ледовый дворец, где занимаются и юные, и взрослые хоккеисты, и фигуристы. Жалобу на нехватку арен от жителей идут», — объяснил Рапопорт.

В феврале в Екатеринбурге открыли для хоккеистов и конькобежцев вторую очередь «Дацюк Арены». Объект возвели практически за год на улице Куйбышева, на территории спортивного комплекса «Юность». В марте в Екатеринбурге была открыта «УГМК-Арена». Построили ее на месте недостроенной снесенной телевизионной башни около цирка. 

