Сигнал раздался в районе Вторчермета
В Екатеринбурге 21 августа жители Вторчермета испугались громкого воя сирен. Сигнал услышали недалеко от воинской части, передает URA.RU очевидец.
«Днем услышали громкий вой сирены. Она длилась несколько минут», — сказал собеседник, который проживает в одном из домов на улице Дорожной.
Именно там находится 19-й закрытый военный городок, откуда довольно часто доносится вой сирен. В этот раз снова проверяли систему оповещения.
