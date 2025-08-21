Вой сирен перепугал жителей Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге в районе Вторчермета раздался вой сирен
Сигнал раздался в районе Вторчермета
Сигнал раздался в районе Вторчермета Фото:

В Екатеринбурге 21 августа жители Вторчермета испугались громкого воя сирен. Сигнал услышали недалеко от воинской части, передает URA.RU очевидец.

«Днем услышали громкий вой сирены. Она длилась несколько минут», — сказал собеседник, который проживает в одном из домов на улице Дорожной.

Именно там находится 19-й закрытый военный городок, откуда довольно часто доносится вой сирен. В этот раз снова проверяли систему оповещения.

