Самокатчики-нарушители в Свердловской области будут неуловимыми для камер еще годы

В Свердловской области ловить самокатчиков, которые нарушают правила дорожного движения, с помощью камер видеофиксации начнут через 3-5 лет. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал представитель Госавтоинспекции ГУ МВД России Сергей Кобяков.
«С помощью комплексов фото-видеофиксации мы пока, к сожалению, не фиксируем административные правонарушения, связанные с движением самокатов либо других СИМ (средства индивидуальной мобильности). Но прогресс не стоит на месте, я думаю, что мы к этому придем. По моим подсчетам, 3-5 лет и мы начнем фиксировать эти нарушения, а, может быть, произойдет все раньше», — объяснил врио замначальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД Сергей Кобяков.
Добавив, что в регионе действует 471 комплекс с системой фото и видеофиксации нарушений, из них 379 — стационарные. Передвижные (71 штуки) выставляют, как правило, на аварийных участках. Мобильные (21 штука, из них восемь ездят по Екатеринбургу) фиксируют нарушения при парковке машин, следят на трассах за скоростным режимом, использованием ремней безопасности.
В конце марта глава ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш заявил, что кикшеринговые компании выставят в 2025 году в городе 17 тысяч электросамокатов. В 2024 году их было 12 тысяч. Для упрощения фиксации автоинспекторами нарушений электросамокаты планировали оснастить крупными номерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!