В Краснотурьинске МСК расширил географию поставок сырья для переработки

В Краснотурьинске мусоросортировочный комплекс (МСК) за два летних месяца отгрузил на переработку свыше 90 тонн вторичных ресурсов уральским производителям из Катайска, Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска. Отобранные на заводе полезные ресурсы переработчики из этих городов используют для производства сырья, а затем и готовой продукции. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора «Рифей», построившего МСК.
«Расширение географии поставок — важный показатель того, что предприятие заняло свое место и играет важную роль в производственной цепочке экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), когда полезные ресурсы не захораниваются, а используются вновь, что позволяет сохранить природные богатства для будущих поколений», — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Так, из комплекса направили на переработку почти 67 тонн стеклобоя в Новосибирск, 10 тонн зеленого и коричневого ПЭТа — в Челябинск, 5 тонн пленки микс — в Катайск и около 10 тонн алюминиевых банок — в Екатеринбург. Пластик пройдет очистку, дробление и превратится во флекс, алюминиевая тара будет обработана в роторных печах для удаления лака и краски, а стекло превратится в стеклотару для хранения и транспортировки промышленных товаров и пищевых продуктов.
В апреле-мае текущего года специалисты отгрузили с МСК в Краснотурьинске в Екатеринбург и Челябинск 290 тонн стеклобоя, картона, алюминия и ПЭТ. Всего в этом году предприятие выделило из отходов и вернуло в производственный цикл более 460 тонн полезных ресурсов. Ежедневно там обрабатывается более 170 тонн твердых коммунальных отходов.
