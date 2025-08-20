Красные «Жигули» развозили свердловчанам водку на первых выборах губернатора: о чем писали газеты 30 лет назад

На первых выборах губернатора Свердловской области в 1995 году избирателей заманивали на участки водкой и лотереей, где разыгрывали, в частности, постельное белье и пиломатериалы. Об этом писали местные газеты в 20-х числах августа после того, как Эдуард Россель победил во втором туре губернаторской гонки. Корреспондент URA.RU изучил подшивки газет тех лет в библиотеке имени Белинского и публикует другие интересные выдержки.
«В штаб поддержки Эдуарда Росселя где-то около полудня 20 августа поступила информация о раздаче „халявного“ спиртного будто бы в обмен на обещание голосовать за Алексея Страхова (глава администрации Свердловской области, был основным соперником Росселя, — прим. URA.RU) в районе избирательного участка на улице Советской [в Екатеринбурге]. Туда сразу же ринулись представители штаба для поиска свидетелей и составления акта. В штабе поддержки Страхова тоже зафиксировали рейд красных „Жигулей“. Автомобиль, говорят, появлялся тут и там, как „Летучий голландец“», — рассказывал 22 августа 1995 года корреспондент «Уральского рабочего» Владимир Кожевятов.
А в Баранчинском Кушвинского района завлекали избирателей на участки лотереей. Поселок с населением в 13 тысяч человек оказался в преддверии выборов самым скандальным. Учителя, например, устроили голодовку, потому что им не давали отпускные. Глава поселковой администрации Татьяна Фоминых клятвенно обещала, что решит все вопросы на личной встрече с новым губернатором. И призывала идти на участки.
«Не пикетом, а музыкой встречал баранчинцев самый большой избирательный участок в школе № 20. Голосование шло бойчее, чем 6 августа. Опустил бюллетень — поиграй в бесплатную лотерею. Семерых счастливчиков ждали страховые полисы, постельное белье и кубометр пиломатериалов», — писала в том же выпуске собкор «УР» Татьяна Кононова.
Из этого же номера газеты можно было узнать, что за выборами губернатора следили более двух тысяч общественных наблюдателей. В облизбиркоме подчеркивали, что явных нарушений не было. Хотя позже на брифинге директор департамента главы администрации Свердловской области Николай Воронин признавал, что предвыборная борьба велась не всегда честными методами.
Во втором туре испорченных бюллетеней оказалось меньше: по сравнению с первым их число снизилось с 4,56% до 2%. Журналисты заявили, что это из-за того, что грамотность избирателей за это короткое, но насыщенное время, подросла. Всего во втором туре проголосовали более миллиона свердловчан. Явка была превышена: составила более 33% при 25%, которых было достаточно.
«Особенно активны были избиратели в Ревде, Кушве, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, в Красноуфимском и Таборинском районах. В Верхней и Нижней Салде, Качканаре, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга ситуация была прямо противоположная, выборы шли тяжело», — писал все в том же выпуске «Уральского рабочего» от 22 августа журналист Олег Власов.
На момент выхода тиража из печати кандидатуру Росселя поддержали 60% избирателей, а Страхова чуть больше 32%. Около 6% высказались против всех. Окончательного подведения итогов ждали вечером 22 августа.
Больше всего хотели видеть Росселя губернатором жители Каменска-Уральского (они отдали за него 81,95% голосов). На втором месте оказался Алапаевск (73,8%) и на третьем Асбест (73, 24%).
«... Выборы помогли выявить и „белые пятна“ в федеральном и областном законодательстве, связанном с выборами: есть вопросы по выдвижению претендентов, по сбору подписей в их поддержку, возникают проблемы с финансированием, с ведением предвыборной агитации. Работа над решением этих и других проблем в преддверии декабрьских выборов в Госдуму особенно актуальна», — также обозначил Власов.
Выборы губернатора Свердловской области журналисты называли репетицией перед избранием зимой депутатов в Госдуму II созыва и летом 1996 года президента страны. Все ждали изменений.
«Нашу область ждут перемены. Неважно какие — кадровые, внутриполитические или федеральные, но перемены обязательно будут. К лучшему или худшему эти перемены — покажет будущее, пока ясно одно: выборами губернатора Свердловская область открыла дорогу для всей России. Ведь не зря московские наблюдатели называли наши выборы генеральной репетицией кампаний, ждущих Россию зимой и летом. Радует, что наша область переживает госдумские и президентские выборы легче, чем вся остальная страна, — опыт уже есть!», — писал 22-го журналист «Вечернего Свердловска» Дмитрий Карасюк, поздравив предварительно Росселя с победой.
На страницах этой же газеты после окончательного подведения итогов выбора с победой нового губернатора поздравил полпред президента РФ в Свердловской области Виталий Машков.
«Примите мои поздравления по случаю вашего избрания на высокий пост губернатора Свердловской области. Полагаю, что нашей областью сделан большой, исторически важный шаг в деле становления истинной демократии в Российской Федерации», — подчеркнул он в своем обращении.
Что же будет дальше — этим вопросом журналисты начали задаваться на следующий день — 23 августа — в день присяги Росселя. «Избран новый глава исполнительной власти. Правительство должно в полном составе подать в отставку. А дальше? Или новый губернатор примет ее сразу, или попросит в течение трех месяцев (до сформирования нового состава) исполнить свои обязанности», — рассуждал корреспондент Борис Тимофеев на страницах газеты «Уральский рабочий».
Размышляли, каким будет будущее с приходом к власти Росселя, политики и ученые.
«Область получает возможность добиться того, чтобы решать вопросы области в самой области, а не в Москве», — приводил ИТАР-ТАСС слова депутата Госдумы Тамары Токаревой.
Член-корреспондент РАН Сергей Алексеев рефлексировал по поводу «Уральской республики» (запрещена в РФ, признана ФСБ экстремисткой), идею создания которой продвигал Россель. Стремление дать особые права региону, по его мнению, не сможет послужить надежной базой строительства Федерации.
«Сейчас нужно остановить поток оценок и прогнозов, дать ситуации и людям успокоиться. Люди устали от некорректностей, проявленных сторонниками кандидатов в ходе кампании, оглушены поток агитации. Время остудит многие горячие головы и все расставит по своим местам», — резюмировал он.
Подробнее о том, как проходили первые выборы губернатора 30 лет назад, URA.RU рассказал бессменный пресс-секретарь Эдуарда Росселя, а ныне председатель Общественной палаты Свердловской области и глава областного творческого союза журналистов Александр Левин. Интервью с ним — здесь.
