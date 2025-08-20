На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом стартовали пятые соревнования подразделений спецназа "Вызов". На них слетелись лучшие бойцы из России, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, а поводом стал День офицера. Открыл турнир полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, а удачи пожелали космонавты с МКС, передает корреспондент URA.RU.
"Хотел бы поздравить вас с Днем офицера. Праздник неофициальный, но его чтит весь наш народ. Спасибо всем парням, офицерам за заботу о своем личном составе, рекрутах, которые приходят на фронт. Все мы когда-то начинали знакомство с оружием, ТТХ и все мы были зеленые и благодаря отцам-офицерам мы познавали всю эту науку: как пользоваться выжить, выполнить боевую задачу с минимальными потерями", - заявил Жога.
На открытие также приехал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил актуальность соревнований в период СВО. По его словам, боевые навыки, обмен опытом и возможность побывать в ситуациях, приближенных к боевым, позволяют сохранять жизни и приближать победу.
Участников поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Олег Платонов и Алексей Зубрицкий - прямо с международной космической станции. Они открыли турнир и пожелали бойцам показать свой лучший результат. "О "Вызове" теперь знают не только в России, но и во всем мире", - подчеркнул Зубрицкий.
Начались соревнования с упражнений по штурму и освобождению условных заложников. Победителей определят 24 августа. Турнир предлагает бойцам проверить также умения во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат, снайперская винтовка и эвакуации. Всего в "Вызове" участвуют 38 команд.
Прошлые соревнования проходили в мае. Тогда лучшими признали команды спортивно-стрелкового клуба «Архангел Михаил», занявшие весь пьедестал. Среди победителей также были росгвардейцы из отряда "Гридень".
