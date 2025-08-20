В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 25-летнюю жительницу, у которой нашли килограмм черной икры без заводской упаковки. Дорогой деликатес девушка собиралась перевезти в Тбилиси, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Осетровая икра является стратегическим ресурсом. Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке, а также любой товар животного происхождения обязательно должен быть в заводской упаковке», — пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
Пассажирка объяснила, что икру купила на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей. Ее она везла родственникам в качестве подарка. Несмотря на это, на девушку завели административные дела.
