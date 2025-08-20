20 августа 2025

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с «черным золотом». Фото

Таможенники обнаружили килограмм черной икры у девушки в аэропорту Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За килограмм черной икры девушка заплатила 40 тысяч рублей
За килограмм черной икры девушка заплатила 40 тысяч рублей Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 25-летнюю жительницу, у которой нашли килограмм черной икры без заводской упаковки. Дорогой деликатес девушка собиралась перевезти в Тбилиси, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Осетровая икра является стратегическим ресурсом. Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке, а также любой товар животного происхождения обязательно должен быть в заводской упаковке», — пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.

Пассажирка объяснила, что икру купила на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей. Ее она везла родственникам в качестве подарка. Несмотря на это, на девушку завели административные дела.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 25-летнюю жительницу, у которой нашли килограмм черной икры без заводской упаковки. Дорогой деликатес девушка собиралась перевезти в Тбилиси, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Осетровая икра является стратегическим ресурсом. Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке, а также любой товар животного происхождения обязательно должен быть в заводской упаковке», — пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик. Пассажирка объяснила, что икру купила на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей. Ее она везла родственникам в качестве подарка. Несмотря на это, на девушку завели административные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...