Владелец «Троекурова» откроет ресторан возле «Белого дома» в Екатеринбурге

Ресторатор Олег Флеганов («Троекуров», Forest, «Паштет») откроет заведение средиземноморской кухни в Екатеринбурге возле здания правительства Свердловской области. Об этом на Международном фестивале креативных индустрий рассказала исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина.
«Наш следующий проект будет в формате up-casual, скорее всего. В таком красивом месте — рядом с правительством. Это будет видовой ресторан с панорамными окнами», — пояснила Золотухина. Как будет называться заведение и когда оно откроется, не уточняется.
Прошлым летом Флеганов открыл на месте легендарного паба James, который пользовался популярностью у депутатов и известных людей Екатеринбурга, горский ресторан. Специально для заведения горный лук привозят из Таджикистана, а шушан, черемшу, бамию, очар и булгур — из Армении.
