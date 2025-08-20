20 августа 2025

Екатеринбуржцев ждет неприятный сюрприз на школьных линейках 1 сентября

На Екатеринбург 1 сентября обрушатся дожди
В День знаний ожидается дождь
В Екатеринбурге школьные линейки 1 сентября испортит дождь. Это следует из прогноза погоды Gismeteo.

Согласно прогнозу, в первый день осени будет облачно и дождливо. При этом температура воздуха ожидается на уровне 11–16 градусов тепла. Синоптики отмечают, что прогноз обновляется каждый день: чем ближе к дате — тем точнее.

День знаний в прошлом году прошел без дождей, было малооблачно. Столбики термометров тогда показывали около +20 градусов.

