Екатеринбуржцев ждет неприятный сюрприз на школьных линейках 1 сентября

В День знаний ожидается дождь
В Екатеринбурге школьные линейки 1 сентября испортит дождь. Это следует из прогноза погоды Gismeteo.
Согласно прогнозу, в первый день осени будет облачно и дождливо. При этом температура воздуха ожидается на уровне 11–16 градусов тепла. Синоптики отмечают, что прогноз обновляется каждый день: чем ближе к дате — тем точнее.
День знаний в прошлом году прошел без дождей, было малооблачно. Столбики термометров тогда показывали около +20 градусов.
