20 августа 2025

Свердловчан ждет шквальный ветер и дожди

Днем ветер может достигать скорости 22 метра в секунду
Днем ветер может достигать скорости 22 метра в секунду

В Свердловской области 21 августа ожидаются дожди, крупный град, грозы и сильные ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

«21 августа будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, ночью местами сильные и очень сильные, сильные ливни, крупный град, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду, местами шквалистое усиление 17-22 метров в секунду», — рассказали синоптики в telegram-канале.

Температура воздуха ночью в области составит от +9 до +14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается сильный дождь с грозой при температуре около +13 градусов, днем возможен кратковременный дождь и +21 градус.

