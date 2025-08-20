Свердловчанин лишился более полумиллиона рублей после знакомства в соцсетях

В Нижнем Тагиле 45-летний местный житель лишился 570 тысяч рублей после знакомства с мошенниками в соцсетях. Те предложили мужчине стать инвестором и получить стабильный доход, рассказали URA.RU в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
«В отдел полиции №17 поступило заявление от 45-летнего жителя Нижнего Тагила, ставшего жертвой мошенников. Мужчина потерял свои накопления в размере 570 тысяч рублей, доверившись обещаниям легкого заработка», — пояснили в полиции.
Мошенническая уловка началась с переписки с девушкой по имени Кристина, которая предложила ему попробовать инвестировать деньги для стабильного дохода. После этого жертву связали с неким «аналитиком», который посоветовал скачать специальное приложения для отслеживания брокерского счета. Там отображался постоянный рост прибыли, что убедило мужчину в честности схемы.
Сначала он перевел 30 тысяч рублей, затем увеличил вложения. Когда баланс увеличился, «аналитик» сообщил, что нужно внести еще 25% от суммы для вывода прибыли. Потерпевший перевел 300 тысяч рублей. После приложение заблокировали, а телефон «аналитика» оказался недоступен. Только тогда мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!