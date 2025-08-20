В центре Екатеринбурга заметили два классических автомобиля 1970-х годов — кабриолет Cadillac Eldorado Convertible и купе Lincoln Continental Mark V. Цена каждой из машин может достигать от пяти до семи миллионов рублей.
Оба экземпляра относятся к так называемой эпохе land yacht — огромных американских машин, созданных для максимального комфорта и демонстрации статуса владельца. Кабриолет Cadillac Eldorado, выпускаемый с 1971 по 1976 года, считается одним из последних гигантских открытых автомобилей США и выделяется передним приводом с мощным двигателем. Купе Lincoln Continental Mark V, выпускаемые с 1977 по 1979 года, известно как самое длинное и роскошное в истории марки, в том числе благодаря уникальным дизайнерским версиям, созданным совместно с домами моды Cartier и Givenchy. Видео с проезжающими ретро автомобилями появилось в telegram-канале Shashki ekb.
Сегодня такие автомобили представляют собой коллекционную редкость. В России стоимость Eldorado Convertible может достигать семи миллионов рублей. Lincoln Mark V стоит несколько дешевле — 5,7 миллиона рублей в России, в зависимости от состояния и комплектации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!