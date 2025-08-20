20 августа 2025

В Кольцово на сутки задерживается рейс на популярный курорт

Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на стуки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет в Анталью перенесен почти на 28 часов
Перелет в Анталью перенесен почти на 28 часов Фото:

В Кольцово на сутки задерживается рейс турецкой авиакомпании Corendon Airlines до Антальи. Его перенесли с ночи 21 августа на раннее утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:15 и прилететь на курорт в 06:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 22 августа на 05:10 по уральскому времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово на сутки задерживается рейс турецкой авиакомпании Corendon Airlines до Антальи. Его перенесли с ночи 21 августа на раннее утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:15 и прилететь на курорт в 06:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 22 августа на 05:10 по уральскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...