В Кольцово на сутки задерживается рейс на популярный курорт

Перелет в Анталью перенесен почти на 28 часов
В Кольцово на сутки задерживается рейс турецкой авиакомпании Corendon Airlines до Антальи. Его перенесли с ночи 21 августа на раннее утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:15 и прилететь на курорт в 06:40 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 22 августа на 05:10 по уральскому времени.
